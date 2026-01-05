犬隻意外墜落重傷棄養 新北動保處依法重罰

新北市新莊區日前發生一起犬隻高處墜落重傷案件。邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，犬隻自三樓陽台欄杆縫隙墜落至一樓，當場痛苦哀嚎，但醫療照護過程卻面臨飼主不聞不問。

新北市動保處昨（五）日表示，飼主已違反動保法、動物傳染病防治條例總計重罰十二萬八千元罰緩，飼主需上三小時教課課程，並列黑名單終身不得飼養犬貓。

經送醫搶救，犬隻雖撿回一命，動保處第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，惟飼主未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見其履行基本照護責任。認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。