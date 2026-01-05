犬隻意外墜落重傷 新北動保處重罰12.8萬終身禁養犬貓

經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定。 （新北動保處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市新莊區日前發生一起犬隻高處墜落重傷案件；邱姓飼主因搬遷至新住處，將所飼臘腸犬獨留置未設防護措施三樓陽台，致臘腸犬墜落地面重傷，經樓下住戶通報動保處派員趕到送醫，醫療照護過程中飼主卻不聞不問；全案經動保處會同警方調查認定飼主構成棄養，依違反動保法規定重罰十二萬八千元罰外，飼主需上三小時教育課程，並列為黑名單終身不得飼養犬貓。

動保處長楊淑方表示，該隻臘腸犬送醫搶救雖撿回一命，但獸醫師診斷犬隻的骨盆骨折，恐有終身癱瘓之虞；動保處聯繫邱姓飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，但多日來未見飼主履行基本照護責任，故認定其已構成棄養行為；並經新莊警分局福營派出所員警通知飼主到案說明，並告知動保處依相關事證，認定其違反多項動物保護及相關法規。

楊淑方指出，本案邱姓飼主違反動保法規定未提供動物安全之生活環境，及棄養相關規定，且另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，及未依動物傳染病防治條例完成狂犬病預防注射等情事，合計共予裁罰十二萬八千元，並命其需接受三小時動物保護教育課程，且列入黑名單終身不得再飼養犬貓。

動保處表示，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物發生意外受傷，飼主更應即時提供必要醫療與妥善照顧；犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，飼主於搬遷或生活環境變動時，務必完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，避免獨留寵物於未設防的環境中，以防止憾事發生。