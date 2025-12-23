「 犬」站長陪伴孤老啟動愛心年菜募集

「 犬」站長們陪伴孤老啟動愛心年菜募集。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

華山基金會與萌寵天地社群、森川丼丼攜手，二十三日在台中市民廣場舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗共度療癒身心的午餐時光，並呼籲幫助華山基金會弱勢長輩「愛心年菜」。

活動現場，十餘隻貴賓狗與大白熊犬一字排開，頸間繫上繡有「華山守護大使」的領巾，扮演半日「犬」站長與長輩互動，經過專業訓練的毛孩展現握手、敬禮、禱告、接球等才藝，更溫順地陪伴長輩野餐，不少長輩開心的抱著毛寶貝久久不放。

獨居的楊阿公因重聽鮮少與人互動，今天特別帶著與阿公超像且相伴六年的可愛小杜賓「吉利」一起參與野餐活動，看著小杜賓跟貴賓的互動，被逗樂的阿公笑著說「真的很開心」，也提前感受到過年的溫度，知名愛心店家森川丼丼更用心準備適合長輩食用的壽司料理，讓長輩在和煦的陽光與微風中悠閒野餐。萌寵天地社群版主杜光德也正式啟動「愛心年菜募集計畫」，現場捐助五十份年菜，除號召社員共同響應外，期盼社會大眾接力，用一份年菜、一份心意將關懷延續到長輩的年夜飯桌上。