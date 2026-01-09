犯下台灣「陸上最大宗毒品案」 竹聯幫大哥林秉豐腦癌離世

竹聯幫和堂大哥「豆漿」林秉豐，於2021年策畫台灣治安史上「陸上最大宗毒品案」後潛逃中國。（資料照／東森新聞）





竹聯幫和堂大哥「豆漿」林秉豐，曾到台語歌后江蕙唱片公司恐嚇逼債，並於2021年策畫台灣治安史上「陸上最大宗毒品案」後潛逃中國，去（2025）年因腦癌末期返台投案，並獲保外就醫，昨（8）日於台北榮總病逝，享年57歲。

據《三立新聞網》報導，犯下多起震驚社會案件的林秉豐，潛逃中國長達4年，去年被診斷出腦癌末期，返台投案後獲得保外就醫，進入台北榮總治療，昨日病情惡化於院內離世，享年57歲。

據了解，林秉豐生前行事作風兇悍，長期橫行於雙北地區，涉及多起暴力討債與恐嚇案件，受害者甚至包含知名藝人。2009年，林秉豐集團曾因藝人江蕙的大姊積欠賭債，至唱片公司及江蕙座車張貼便條紙恐嚇逼債，迫使江蕙公開此事；同年，該集團亦曾至電視台門口堵截藝人楊烈催討債務。此外，其集團手段殘暴，遇有不從者動輒強行擄人、潑漆或持槍威脅，甚至曾恐嚇要拍攝被害女子裸照，行徑極為囂張。

廣告 廣告

除了演藝圈討債風波，林秉豐亦被指與多起重大社會刑案有關。2015年，他因商業利益糾紛，教唆小弟圍毆西門町影城蔡姓大亨，導致對方險些失明；而2016年震驚社會的新北蘆洲保佑宮主委、「空保」劉保生遭行刑式槍殺案，槍手雖在犯案後人間蒸發，但江湖盛傳幕後黑手就是林秉豐。

2021年警方查獲價值超過50億元、總重達439.5公斤的1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚，創下國內陸上查獲毒品數量的最高紀錄，主謀林秉豐在案發後潛逃至中國藏匿，直到去年因病情危急才決定返台面對司法，隨即因健康因素進入醫院治療直至過世。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

策畫台灣陸上最大毒品案！竹聯「豆漿」潛逃中國多年 罹腦癌才返台投案

休耕期賺外快！農夫為賺1500元賣門號 淪詐團共犯

竹聯幫兄弟檔組「水房」洗錢3.5億 警再逮1洩密律師

