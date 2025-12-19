犯下布朗大學槍擊案逃逸5天 槍手傳已身亡

美國警方在新罕布夏州一處倉庫發現疑似布朗大學槍手屍體。路透社



美國布朗大學上週六（12/13）發生校園槍擊事件，造成至少2人死亡、9人受傷後，槍手逃逸無蹤。美國媒體週四（12/18）報導，警方已找到槍手，而他疑似自戕身亡。

福斯新聞於當地時間週四晚間引述警方消息指出，犯下布朗大學校園槍擊案的槍手已被發現飲彈自盡。

多家美國媒體稍早報導表示，在布朗大學槍擊案發生後5天，警方鎖定一名嫌犯以及一間登記在該名嫌犯名下的儲藏設施。警方透過監視器畫面發現嫌犯進入該座位於新罕布夏州的倉庫，並在門外發現嫌犯車輛。警方原計畫攻堅進入倉庫逮人，但知情人士透露，嫌犯被發現時已死於自戕槍傷。

嫌犯身分尚未曝光，而警方稍後將舉行記者會公布更多細節。

位於羅德島州的布朗大學發生槍擊案後兩天，距離約80公里外的波士頓發生另一起命案，死者是MIT教授、物理學家及核融合科學家羅瑞洛（Nuno Loureiro）。聯邦調查局（FBI）第一時間表示，無證據顯示羅瑞洛命案和布朗大學槍擊案有關。但路透社和美聯社週四引述警方消息人士表示，執法人員正在調查兩者相關性。

