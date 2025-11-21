犯下擄人勒贖撕票！關押25年死囚春棋、陳憶隆 提非常上訴「暫時逃死」

記者林盈君／綜合報導

過去犯下擄人勒贖撕票案，目前為「關押最久死囚」的黃春棋、陳憶隆，因2024年「憲判字第8號」判決，2人所犯的擄人勒贖殺人罪，判「死刑」屬違憲，根據《中時新聞網》報導，日前，最高檢察署檢察總長邢泰釗，已正式向最高院提起「非常上訴」，由於案件正在非常上訴中，因此法務部不能執行死刑。

過去犯下擄人勒贖撕票案，「關押最久死囚」的黃春棋。（圖／資料照）

據了解，1995年間，黃春棋、陳憶隆、徐自強等人，涉嫌擄走商人黃春樹，於新北汐止山區殺人棄屍，之後又向家屬勒贖7千萬贖金，最後黃春棋落網被逮，他供出徐自強、陳憶隆是共犯，3人最後遭判處死刑定讞。之後，徐自強共歷經5次非常上訴，最高院認為，憑當年黃、陳的證詞，其前後不一而矛盾，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪定讞。

過去犯下擄人勒贖撕票案，死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴。（圖／資料照）

截至目前，黃春棋、陳憶隆遭判刑關押已25年，遲遲未執行槍決，成為史上關最久的死囚。去年9月間，憲法法庭通過「憲判字第8號」判決，認為「擄人勒贖故意殺被害人者，處死刑」，不符《憲法》罪責原則與生命權保障意旨，判決違憲。因此，黃春棋、陳憶隆請求提起非常上訴。

徐自強歷經5次非常上訴，最後改判無罪定讞。（圖／資料照）

依據法務部最新修正的《執行死刑規則》，死囚經檢察總長提起非常上訴期間，法務部不得執行死刑。據《中時新聞網》報導指出，有法界人士表示，檢察總長雖提出非常上訴，但這並不代表黃、陳2人不會再被判死確定，若法院審理之後，認定2人的犯行屬「最嚴重犯罪」，仍可判處死刑。

