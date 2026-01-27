犯下高雄女建商命案 死囚歐陽榕25日病逝

身穿白衣走進法庭，2018年已被判死刑定讞的歐陽榕，創全台首例以死囚身分出庭作證。他2003年犯下高雄女建商命案，2011年死刑定讞後就收容於高雄看守所，25日70歲的歐陽榕因身體不適，戒護就醫後病逝。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「死者本身有糖尿病病史，未按時服藥，並無明顯外傷。檢察官相驗後認定，死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭死亡。」

檢察官判斷歐陽榕是因糖尿病嚴重併發症病逝，據了解，歐陽榕在看守所表現平穩，他在2011年被最高法院更6審判處死刑定讞，但他多次喊冤沒殺人，質疑法院以不詳方法殺人量刑，他也因此在近年成為死刑釋憲聲請人之一。

法務部矯正署高雄第2監獄副典獄長張漢明說：「固定會都排心理師去跟他們輔導，但是他是不是會有意願跟我們講，那也是另外一回事啦。我們機關對於他堅持沒殺人的部分，我們也只能表示尊重。」

歐陽榕病逝之後，台灣目前還有35名死囚、均有聲請死刑釋憲，由於憲法法庭在2024年9月宣判唯一死刑規定違憲。為此檢察總長也在去（2025）年10月，為犯下擄人勒贖撕票案的死囚黃春棋跟陳憶隆2人提非常上訴，依規定在程序終結前，法務部將不得執行死刑。