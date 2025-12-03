犯人趁戒護送醫越獄……還叫Uber落跑 警方疑惑「怎麼如此熟練」

警方公布利用Uber逃獄的犯人提摩西‧尚恩外貌，並懸賞5000美金要將他緝捕歸案。圖／翻攝自「Rockdale County Sheriff's Office」臉書

美國喬治亞一名52歲的犯人提摩西‧尚恩（Timothy Shane）被戒護送醫時，甩開警察監控逃出醫院，偷了車後又把車撞壞，之後再利用Uber叫車成功越獄。警方目前正在全力追緝尚恩，並對於他能順利使用Uber逃脫感到困惑「怎麼如此熟練」。

根據媒體報導，尚恩因自殺未遂需要醫療照護，11月30日晚在警方戒護下送往亞特蘭大一家醫院。然而，他隔天凌晨竟徒步從醫院逃跑，隨後又偷了一輛汽車加速逃離。但尚恩不久就車禍撞毀了這輛贓車，順便竊取車上的一把手槍，再次徒步逃離現場。

警方表示，尚恩之後竟在一處住宅叫了Uber，警察循線到現場時他早已逃逸無蹤。檢調相信尚恩之後又再偷了一輛車，因為贓車稍後在55號公路旁的超市停車場被發現。目前，警方不確定他是否會再度偷車，或仍藏匿在該地區。

羅克代爾郡警長辦公室表示，尚恩身高約 5 呎 9（約 175 公分），頭髮為平頭，可能仍穿著紅色連帽外套與深藍色褲子，指出他是「持槍且危險」的逃犯，過去就有多次逃逸紀錄，並有關於毒品、武器相關重罪的案底。警方也為此提出5000美元的懸賞，要把他抓回來！

這起事件也讓人聯想到，新奧爾良監獄今年5月10名囚犯集體越獄案件……他們在牢房的破洞逃出，還留下嘲諷獄警的訊息。至今，僅有一名有多次越獄前科的嫌犯肯德爾‧邁爾斯（Kendell Myles）被緝捕歸案外，還有9人在逃。當局也不清楚他們如何逃離，懷疑是否有內鬼協助。

