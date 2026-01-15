犯人開嗆「有本事告我」！男星驚爆遭騷擾 突收恐嚇信、噴紅漆辱罵

記者蔡維歆／綜合報導

35歲大陸男星成毅因演出《琉璃》、《蓮花樓》等夯劇成為陸劇男神，然而近日卻遭遇安全危機。他的工作室昨14日發表嚴正聲明，公開他及其家人長期遭受極端跟蹤與騷擾，行為甚至升級至刑事犯罪程度，震驚演藝圈。

成毅的工作室昨（14）日在社群媒體發出聲明，表示近期成毅與其家人持續受到一名特定人士的跟蹤騷擾，且該人士會通過非法手段獲取成毅的私人行程，並進行尾隨、圍堵，甚至還會在馬路上追趕逼停成毅的車子，嚴重影響成毅與家人的人身安全與生活及工作。對方昨日上午6點40分左右還潛入了成毅停車的位置，在其車上用紅漆噴寫辱罵文字，並同時寄恐嚇信到成毅的工作室。

成毅工作室迅速採取法律行動。（圖／翻攝自微博）

工作室也提到，最嚴重的是在昨日下午2點左右，該人士在公安機關處理案件時情緒失控，出言表示：「有本事你去告我啊。」並繼續口出威脅。面對愈發猖狂的非法行為，成毅工作室迅速採取法律行動，包括提交證據：向公安機關提交完整的證據鏈，要求對肇事者採取強制措施。還有提起刑事自訴：工作室明確表示將提起刑事自訴，追究肇事者的刑事責任。

