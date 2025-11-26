犯保協會獲永續獎肯定 提供近200萬人次保護、守護逾6萬個家庭

犯保協會長期推動犯罪被害人權益保障及保護，榮獲「2025台灣企業永續獎－社會共融領袖獎」。（圖／犯保協會）

犯保協會董事長張斗輝（右）出席領獎。（圖／犯保協會）

財團法人犯罪被害人保護協會長期致力於推動犯罪被害人之權益保障及保護服務，今（26）日榮獲「2025台灣企業永續獎－社會共融領袖獎」，犯保協會董事長張斗輝出席領獎，接受表彰長期推動社會共融、維護犯罪被害人人權與尊嚴、促進弱勢關懷與永續發展的卓越貢獻。

張斗輝表示，這項榮譽是屬於犯保協會各分會默默奉獻付出的工作同仁、保護志工以及合作網絡夥伴，犯保協會始終秉持「一路相伴、以人為本」的核心精神，透過即時關懷、法律協助、經濟支持、生活重建、心理輔導以及跨部門合作，陪伴犯罪被害人及家屬走過艱難時刻，此次獲獎，更象徵社會對於犯罪被害人保護工作促進永續共融理念的認可。

廣告 廣告

犯保協會表示，犯保協會自88年成立以來，即與檢察機關緊密合作，落實案件不漏接，並陸續推動一路相伴法律協助、諮商輔導方案、重傷犯罪被害人家庭服務、安薪專案、馨生市集、馨生保護服務據點、司法保護醫療聯盟等多元服務方案，全台22個分會已累計服務將近6萬8000個犯罪被害人家庭，提供近200萬人次的保護服務，近年來，更積極結合企業永續行動與公益資源，拓展跨界合作，讓社會關懷與人本精神成為犯保協會推動永續發展的重要支柱。

犯保協會積極將聯合國永續發展目標（SDGs）融入保護服務，並列為工作目標，落實弱勢保護、促進平等與正義及強化跨界合作，透過服務倡議，增進民眾的理解與認同，持續與網絡單位共同打造一個沒有犯罪被害人受遺忘的角落，讓愛與善意成為守護馨生人的力量。

「台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會舉辦，為國內最具影響力的永續獎項之一，旨在表彰在ESG三大面向中展現卓越表現的機構。犯保協會獲得「社會共融領袖獎」的肯定，象徵犯保協會在推動社會正義、人權保障與永續共融面向已是重要典範。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

小雪到 進補以平補滋陰為原則

《大濛》抱4獎李安虧陳玉勳不聽話有出息