犯保協會關懷受害人 法務部續設保護據點推柔性司法

犯罪被害人保護協會雲林分會17日在北港鎮舉辦新春關懷活動，法務部長鄭銘謙（右）表示將持續設置馨生據點，推動柔性司法。（張朝欣攝）

犯罪被害人保護協會雲林分會17日在雲林縣北港鎮青松餐廳舉辦新春關懷活動，法務部長鄭銘謙表示將持續設置馨生保護據點，推動柔性司法，為馨生家庭送上更多關懷與協助。1名受害人表示丈夫因車禍病臥在床，她與3名孩子陷入困境，一度有輕生念頭，感謝犯保協會幫助她走出陰霾，勇敢面對人生。

新春關懷活動由分會主委許倍豐邀51戶馨生家庭共121位馨生人齊聚圍爐，以暖心的餐敘陪伴馨生家庭邁向新生活篇章。鄭銘謙則率高檢署主任檢察官侯千姬、高檢署台南分署檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇等人致贈「馨希望禮物」，藉由柔性司法的關懷，為馨生家庭送上新春祝福與希望。

廣告 廣告

曾受犯保協會長期協助的黃小姐，連結台中名店「阿布潘水產」，致贈豐盛年菜回饋現場馨生家庭，黃小姐表示父親在她5歲時被害去世，由爺爺與奶奶扶養長大，成長過程受犯保協會志工老師的關懷與協助，在走出陰霾、重拾生命力量後，決定提供年菜促成善的循環。

馨生人蔡女士提到，丈夫5年前因車禍長期臥床，她一人照顧丈夫與3名年幼子女，身心壓力很大，一度有輕生念頭，幸好犯保協會志工不斷關懷開導並提供各種協助，讓她逐漸走出人生困境，如今有了自己的工作室，希望藉由自身經驗分享，協助更多馨生家庭走出陰霾，迎向嶄新人生。

鄭銘謙指出，法務部推動柔性司法，目前全國共設有62處馨生保護據點，日後會持續增設據點，提供各種協助與關懷，讓馨生家庭感受到社會的支持。也鼓勵馨生朋友互相交流共同成長，一起邁向新生活。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

春節國道初一塞到初五 好走時段公開

北美航點增至10處 長榮7月直飛華府

足球》姆巴佩沒風度管不動 皇馬教頭心冷下台