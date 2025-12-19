犯北捷隨機殺人再輕生！追做案謎團…警搜索嫌老家、扣3物帶走父母

記者石明啓、陳弘逸／桃園報導

檢警前往嫌犯張文位於桃園市楊梅區的老家搜索。（圖／翻攝畫面）

桃園27歲男子張文，昨天（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外投擲煙霧彈並隨機殺人，最終墜樓不治，此案震驚社會。為追查張男犯案動機，今天凌晨，檢警前往他位於桃園市楊梅區的老家搜索，並帶走手機、電腦，及一件兇嫌曾用的物品，但警方未透露具體為何物，隨後嫌犯父母也被逮走，檢警持續追查張文生前，任何可能犯案線索。

搜索行動於凌晨2時35分結束，張文的父母也被帶走。（圖／翻攝畫面）

在北捷M7出口、捷運中山站外犯下投擲煙霧彈並隨機殺人的張文，本身是桃園人，孤身搬到台北中正區公園路居住，鮮少與家人聯繫，因犯案後畏罪輕生，具體犯案動機、手法不明，案情陷入謎團，因此，檢警持續擴大追查。

昨天（19日）案發後，桃園警方就派員，前往張文位於桃園市楊梅區的老家外戒備，他父母也由北市警帶往北部詢問釐清案情。今天（20日）凌晨12時48分返家，檢警對張的老家展開搜索，並從家中搜出手機、電腦，及一件兇嫌曾用的物品，但警方未透露具體為何物。

檢警對張的老家展開搜索，並從家中搜出手機、電腦，及一件兇嫌曾用的物品，但警方未透露具體為何物。（圖／翻攝畫面）

整起搜索行動，於凌晨2時35分結束，張文的父母也被帶走，警方持續追查任何嫌犯生前具體犯案動機、手法等相關線索。

