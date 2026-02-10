犯台將被金融封殺！中共怕不怕？專家列數據全說了

記者李鴻典／台北報導

美國聯邦眾議院今天以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），要求如果台灣安全受到中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。財經網美胡采蘋說，中共到底怕不怕被排除出國際金融機制呢？

胡采蘋撰文寫道，今天美國眾議院通過台灣保護法，決議一旦台灣的安全、經濟、社會制度受到中共行為的威脅，就會將中國排除出國際金融機制。剛剛我看到好像有人說中國根本不怕，中國只要跟俄羅斯伊朗沙烏地阿拉伯自成一個貨幣體系就好了。

中共到底怕不怕被排除出國際金融機制呢？這都是有客觀數據可查的，胡采蘋指出，人民幣交易量目前是全球第六名，市佔率2.73%，落後於美元50.49%、歐元21.9%、英鎊6.73%、加拿大幣3.44%、日圓3.42%。這麼小的流通量，您說中國公司自己做生意，都是用什麼貨幣呢？

人民幣有史以來交易量最大的時候是俄烏開戰以後，因為俄羅斯被制裁了，很大一部份交易用人民幣，導致人民幣在2024年七月市佔率達到4.74%，排名全球第四大，超越日圓和加幣。

那麼為什麼現在人民幣市佔率掉回2.73%，你看這個數字就知道俄羅斯已經不行了。俄羅斯的主權基金「國家財富基金」在開戰前有1850億美元，上個月我看到只剩357億美元，為什麼最近都沒聽到川普要協調停戰了呢？因為看到這數字川普也知道用不著談呀，坐等你垮台就行了。

胡采蘋也提到，要不是印度、中共這些國家持續跟俄羅斯買油，北京用人民幣幣值撐住普丁，俄羅斯早就死絕了。

俄羅斯去打人家，俄羅斯被制裁了以後可以用人民幣，那麼大家想一想，中共被制裁以後他會不會用用俄羅斯盧布或伊朗貨幣，或沙烏地阿拉伯幣呢？絕對不會，你看一下俄羅斯盧布和伊朗貨幣的幣值就知道你也不敢買這些貨幣。鬼才敢跟這些國家同一個貨幣聯盟。

就算沙烏地阿拉伯願意，他也沒有這麼大的貨幣發行量，他支撐不了中國所需的交易，光是人民幣買進沙幣，沙國就會幣值暴增到可以引發新一輪石油危機的程度。

而油價暴漲就是中國經濟的死穴，他們每天都要買1200萬桶原油，你說他會不會做這種經濟自殺的行為？

所以對中共來說，只有英鎊和歐元是重要的，中國能在俄羅斯被制裁時救俄羅斯，但如果中共被美國金融制裁的話，唯一能救他們的可能只有歐元，偏偏歐盟對中國的貿易逆差是3000億歐元的水準，中國根本用不著買歐元，是歐洲人一直在買人民幣。

胡采蘋進一步表示，那麼如果你是歐洲人，當然就是趁亂再打擊人民幣幣值，金融殖民中國呀。這麼華麗的劇本，150年前不是已經演過了嗎。

