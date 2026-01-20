犯國安法發展統戰組織 陸配周滿芝更一審改判8年

穿著紅背心的女子被帶上車，這是2023年，台灣新住民關懷總會理事長周滿芝遭搜索、帶回偵訊的畫面。從中國嫁來台灣，取得台灣身分的周滿芝，被檢調查出在台灣發展組織進行統戰，原先判決無罪，卻在更一審逆轉，改判8年有期徒刑。

高雄高分院行政庭長李淑惠表示，「陝西省愛國主義志願者協會，及中國愛國主義志願者協會，依照國家安全局的函覆內容以及卷內資料，都是依照中共統戰系統的政治指令所為，屬於受大陸地區官方實質控制之團體。」

周滿芝本是「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」成員，檢方上訴後，國安局透過公文回覆高雄高分院，周滿芝接觸的中國單位，不是單純的民間交流組織。

法官認為，周滿芝的行為時間長達數年，組織層級嚴密，還直接向中共統戰高層尋求指導與資助，的確對國家安全及社會安定造成危害。

高雄高分院行政庭長李淑惠指出，「被告利用高雄市新住民姐妹關懷協會、台灣新住民關懷總會，對我國陸配、新住民或新住民二代進行滲透，已實質威脅中華民國的存在。」

鄰近住戶透露，「協會應該是還在，因為他們那天還在這邊發便當，主事者好像大陸的喔，女生是大陸的。」

20日下午來到協會查證，大門深鎖現場空無一人。致電向周滿芝查證，她言談中透露委屈，私下表示不排除循其他司法途徑自救，但是拒絕出面對外回應此事。