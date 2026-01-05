犯太歲就一定衰？ 命理師4招逢凶化吉：來年吉星高照





2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」社團法人台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙表示，這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。

沖犯太歲一定很衰嗎？如何轉好運？楊登嵙說明，不管「值太歲」或「沖太歲」一定有三件事情發生：一、雜事多。二、雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯。三、大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。

廣告 廣告

「犯太歲」十之八九是不好的，那要如何才能趨吉避凶？以下為楊登嵙提供的「4方法」：

一、安太歲：

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

二、勿貪求：

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

三、適當休息：

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

四、宜保守：

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

楊登嵙指出，「犯太歲」不必擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉，趨吉避凶，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且非常好運！

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



快儲水！「7縣市要停水」最長9小時 影響範圍一次看

1/5迎小寒！ 命理師曝4禁忌「小心運勢下滑」

5生肖天賜「富豪財商」 不工作錢也能進口袋 提早實現財富自由