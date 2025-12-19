犯屏東史上最大宗毒品走私又擁槍 通緝男躲旅社床上划手機被警飛撲逮捕

潘男組團犯屏東史上最大宗毒品走私，判刑定讞後逃亡遭逮。資料照片

屏東潘姓男子2021年組織走私集團，以漁船運送408公斤愷他命來台遭判刑定讞，不料他拒不到案執行，又另犯詐欺案遭中檢通緝後四處藏匿。刑事局南打會同屏東警方長期跟監鎖定後，日前直搗潘男藏匿的旅社攻堅，潘男當時渾然不覺還躺在床上划手機，遭警當場逮捕解送屏檢歸案，即日入監服刑。

回顧整起案情，潘男被控於2021年9月組織走私集團，由同夥駕駛漁船從恆春後壁湖出海，在離岸35浬處接運毛重408公斤的愷他命，返航時在鵝鑾鼻外海遇海巡登檢，嫌犯緊急將毒品丟包海上。警方事後精準分析海流，同年10月在滿州鄉鹿寮溪岸邊尋獲這批偽裝成茶葉的毒品，因地形險要，幹員當時靠人力徒步往返4小時才將毒品搬運下山。全案尋獲毒品愷他命總毛重為384公斤，另查扣嫌犯所有的非制式手槍、子彈、膠筏及衛星電話等。

廣告 廣告

事後屏檢依運輸三級毒品罪嫌起訴潘男等10人，但他判刑定讞後逃亡，期間又涉詐欺案被台中地檢署通緝。

警方指出，潘男逃亡期間極為謹慎，頻繁更換住處且全由友人接駁，不輕易露面。刑事局南打中心與屏東科偵隊組成專案小組，經長期跟監鎖定，月前掌握潘男藏匿地點，重裝直搗其躲藏的恆春旅社，一舉將潘男緝獲歸案。



回到原文

更多鏡報報導

副所長李俊良「代筆簽名」掩護鍾文智落跑 妻帳戶驚見千萬不明金流

高雄補教師遭逆向車夾殺慘死 77歲婦辯「第一次」誤踩油門...10萬交保

國道1號七堵段「掉水桶」害4車追撞 國光客運6乘客送醫、回堵6公里