「犯後刪對話」竊關鍵技術危及國家安全 台積電3內鬼延長羈押2月

前台積電工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平等3人，因涉嫌竊取2奈米製程核心技術，9月遭台灣高等檢察署依違反《國家安全法》、《營業秘密法》等罪名起訴，並分別求處14年、9年、7年重刑，並由智財法院裁定羈押禁見3月，3人羈押期屆滿，智財法院今（25日）裁定，3人延長羈押2月，可抗告。

智財法院認為，3人涉犯《國家安全法》等，犯罪嫌疑重大，雖3人接受訊問時坦承犯行，但對於涉犯罪情節、手段、目的之供詞，曾前後供述不一，對犯罪情節避重就輕，並在犯後均有刪除通訊軟體對話紀錄疑似湮滅證據舉措，足認有勾串共犯、湮滅證據之虞。

且3人所設犯罪情節為擅自拍攝、重製內含台積電公司內部關於製程、技術等可用於生產或經營之營業秘密資訊，其中部分資訊涉及國家核心關鍵技術，犯行不僅損及個別企業利益，並危及國家安全，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行，仍有繼續羈押之必要，因此裁定自12月1日起，延長羈押2月，並禁止接見、通信。



