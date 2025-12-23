犯新北割頸案一審判賠938萬 二審准乾哥免繳16萬裁判費「先由國庫埋單」

法庭判決示意圖,。本報繪製



犯下新北割頸案的「乾哥、乾妹」，今天遭二審加重改判12年、11年，死者楊生父母對郭姓少年、林姓少女及法定代理人求償2177萬，一審今年9月間判賠938萬餘元，全案上訴高院，但上訴裁判費高達16萬餘元。郭父向法律扶助基金會新北分會申請法律扶助獲准，日前又向高院聲請訴訟救助獲准，依規定，民事裁判費將暫由國庫代墊。

調查指出，新北國三生郭男、林女與被害人楊生，為同校不同班級學生，林女於2023年12月25日中午12點多，前往楊生班上找人聊天卻口角，回頭找郭男一起到楊生班上叫囂。郭男打楊生頭，楊生反抗後，郭男旋即從口袋掏出彈簧刀，朝楊生頸部、胸部、背部刺擊，林女還嗆想阻攔的同學說「沒你的事就滾」，並鼓吹郭男「給他死」，楊同學最終大量出血死亡。

在刑事責任方面，一審依殺人罪判郭男9年、林女8年，二審今天改判郭男12年、林女11年。

在民事責任方面，楊生家屬認為郭男、林女及法定代理人應連帶賠償精神慰撫金及扶養費共2177萬餘元。一審認定，郭男、林女共同殺人，須與各自法定代理人連帶賠償楊生家屬203萬餘元、234萬餘元扶養費，另與法定代理人各賠償家屬250萬元精神撫慰金，合計938萬6874元。

一審裁定郭男上訴費為16萬7044元，身為法定代理人的郭父因為沒有資力打官司，遂向法扶基金會新北分會申請法律扶助，法扶分會審查後認定符合受扶助標準，而且不是顯無勝訴理由，因而依照《民事訴訟法》、《法律扶助法》規定准予全部扶助。

郭父將分會准予扶助證明書及委任狀呈報高院，高院日前裁准郭男訴訟救助。

法界人士解釋，根據《民事訴訟法》規定，如果准予訴訟救助，在訴訟終結前，可以暫時免繳裁判費及其他應預納之訴訟費用、免供訴訟費用之擔保，且審判長依法為受救助人選任律師代理訴訟時，可暫時免付酬金。至於裁判費等應該預繳的訴訟費用（例如鑑定費、證人旅費），將由國庫先墊付。不過，郭男雖獲准免繳裁判費，但判決確定後，如果敗訴，仍須負擔費用。

