犯案前反覆勘查行凶路線 張文5度變裝殺人放火連跳樓地點也挑過

殺人魔張文心思縝密，犯案過程中還數度變裝。（翻攝畫面）

台北捷運爆發隨機殺人案，專案小組破解已自盡的凶嫌張文雲端資料庫，發現他早已擬好作案計劃，不但五度變裝想模仿當年鄭捷在捷運板南線車廂持刀隨機攻擊乘客的犯案手法，居然還在犯案前幾天多次來回模擬作案路線，就連跳樓自殺的南西百貨頂樓也事先勘查包括步行或騎Ubike與機車勘查動線，心思相當縝密。

張文的一部電腦已遭燒毀，檢警目前仍在追查他的作案真實動機，初步認為他是模仿鄭捷引起社會注意和驚恐。尤其從他的電腦搜尋紀錄發現密集查詢鄭捷與隨機殺人等關鍵字。

檢警發現，張文昨天下午在林森北路巷子放火燒機車後，立刻返回投宿旅館再換衣服，隨後又到另處巷子又放火燒機車。

張文二度燒機車後，再度返回旅館又變裝，前往北車捷運M7站丟擲煙霧彈，並點燃汽油彈，幸好汽油彈被引燃很快被滅火，並未爆炸，否則將釀更大災害。

檢方今早也相驗被害人遺體並確認死因，據了解，張文與父母近年來沒有聯繫，張文父母赴殯儀館十分低調，不發一語。

