犯案前奔走多處縱火！ 張文隨機行凶釀4死11傷

台北市 / 綜合報導

昨(19)日台北市鬧區，接連傳出攻擊事件。27歲的張姓嫌犯，先是在北車捷運站拋擲煙霧彈，現場煙霧迷漫，過程中還刺傷一名男子。接著他又轉移陣地到中山站商圈，這次他更誇張，還沿街揮舞利器，衝進百公司，過程中，也造成兩位民眾死亡。而他自己最後跑到頂樓 墜落 身亡。

陣陣白煙不斷竄出，捷運台北車站M7出口，一片白茫茫，戴著防毒面具的嫌犯，丟擲煙霧彈造成濃煙瀰漫，接著另一名男子，受傷倒臥在地動彈不得，這還沒完嫌犯接著行凶，鎖定人聲鼎沸的捷運中山站，目擊民眾說：「他有煙霧彈，啊，啊啊。」

快步過馬路，硬闖進百貨公司，手上利器不斷狂揮，嚇得門口民眾倉皇逃跑，員警說：「警察來了，警察來了，趕快，上二樓，上二樓。」多名員警大聲喝斥一路猛追，一路追補嫌犯到頂樓，最終他遭到圍捕，從高樓墜下送醫不治，早在隨機攻擊前，張文就已經忙個沒停。

當天下午三點多，先到中山區三個地方，接連縱火燒毀汽機車，還到租屋處燒雜物，就近到目標台北車站，投擲煙霧彈後，還回到旅館補充彈藥，再到中山站繼續行兇，最後前往誠品南西店，造成多人嚴重傷亡。

台北市刑大大隊長盧俊宏說：「我們經過了數位鑑識，在雲端上有發現，嫌犯是計畫型的犯案，我們從他存取的權限，雲端有犯案計畫，和編輯的紀錄，確認是同一個人，目前沒有發現有共犯。」

一整個下午到晚間，嫌犯疲於奔命，隨機攻擊行凶前，不只變裝行蹤多處設斷點，還預謀縱火，足跡遍布中山大同區，也造成週五的台北街頭，前所未有的人心惶惶。

