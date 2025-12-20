犯案前後未與人接觸！張文孤狼式犯案 曾閱讀過大量鄭捷新聞

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；專案小組追查後發現，張文與家人已有2年未聯絡，平時獨自1人居住，亦未與任何友人往來，因此警方尚不清楚其動機。

警方調查，張文戶籍是桃園楊梅區，亦是父母的居住地，自己則住在中壢區，今年1月1日張文搬到台北市公園路20巷內套房，並從年中開始撰寫計畫書，最後在19日犯下這起4死11傷的重大案件。

廣告 廣告

張文將計畫書放在雲端儲存空間，該空間未曾有第2人登入修改過，張文場勘的3天期間，除了日常消費外，他並未跟任何特定人士接觸，張文居住在旅館3天時間，櫃台人員亦未見到任何訪客；專案小組調閱大量監視器畫面，逐一釐清張文的犯案動線時，也沒有見到他與任何人接觸過，因此斷定張文是1個人策劃犯案。

不僅如此，張文父母退休後賦閒在家，卻與兒子感情疏離，雙方已有2年多未聯絡，父母都當沒有這個兒子，但張文在成長過程並無任何異常，值得一提的是，張文還有1個哥哥，平時在高雄居住，同樣與父母已有2年多沒聯繫。

專案小組清查中壢住家時，僅找到幾張不重要的紙條，至於公園路租屋處部分，張文曾點火燒毀房間，專案小組搜索火場後發現1台半毀的筆電，目前已送往鑑識中心，並嘗試解讀裡面的資料，藉以釐清張文是否為了滅證才點火燒屋。

專案小組在旅館內找到2台筆電，並藉以連上張文的雲端儲存空間，裡面除了他親自撰寫的犯罪計畫書外，還發現張文頻繁瀏覽鄭捷的新聞，疑似想模仿鄭捷的犯案模式，但張文的筆記本、社群平台等記錄個人心情資訊的空間，均未提及任何情緒性字眼，或對任何人事物發表意見，因此專案小組尚未確認張文的犯案動機。

更多三立新聞網報導

躲避北市警方追緝！狂徒張文心思縝密 花費3天場勘加5度變裝

原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光

預謀犯案已久！恐攻狂徒北車旁租屋 著手研究製造汽油彈

看到人就砍！狂徒持刀殺進誠品南西 7民眾受傷3人命危

