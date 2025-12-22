犯案前一天帳戶只剩39元！張文「花48萬買煙霧彈」收入來源曝光

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷，嫌犯張文的犯案動機與資金來源持續引發關注。檢警調查發現，張文在犯案前一天，名下郵局帳戶僅剩39元，卻曾花費約4.8萬元購買整箱煙霧彈，相關金流是否另有來源，仍待釐清。

張文在犯案前一天，名下郵局帳戶僅剩39元。（圖／翻攝畫面）

經調查，張文名下帳戶以郵局帳戶使用最頻繁，主要用於繳交房租，平時幾乎沒有固定收入。調查顯示，其母親約每季匯款3萬元作為生活補貼，除母親外，並未發現其他穩定匯入來源。張文犯案前一天，帳戶餘額僅剩39元，顯示經濟狀況相當吃緊。

進一步追查發現，張文在2024年初帳戶內仍有9萬餘元存款，2022年因酒駕遭空軍志願役汰除後，曾於2023年6月至2024年間短暫擔任保全，月薪約3.9萬元。失業後，僅靠母親不定期匯款與零星現金存入維持生活。警方研判，帳戶中14筆不定期、不定額的現金存款，可能來自臨時打零工。

此外，張文自今年1月起在中正區租下雅房，每月房租約1.7萬元，成為最大固定支出，其帳戶多為網路小額消費。警方也從監視器畫面發現，張文17日下午曾自租屋處搬出一整箱疑似自製犯案工具，且穿著與19日犯案當天相同；其所使用的機車為2016年出廠、車齡約9年的三陽機車，購入來源仍待進一步釐清。

