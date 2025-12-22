犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬

警方初步清查張文帳戶金流，確認其帳戶單純，僅母親每季匯給他3萬元。（圖／翻攝畫面）

張文19日於北捷與中山商圈無差別攻擊，造成4死11傷慘案，而其自空軍志願役遭汰除後，短暫擔任保全後，便再無收入來源，卻仍花費4.8萬元購入整箱煙霧彈，讓外杰質疑其金流是否有異。據悉，張文的金流初步清查並無異常，張文疑似僅有郵局帳戶使用次數較為頻繁，且多用來繳房租，並僅有母親大約每季會匯給他3萬元，疑似以此做為生活費補貼。而張文犯案前一天，其帳戶金額更是僅剩39元。

據悉，張文的帳戶中去年初還有9萬餘元的存款，其2022年因酒駕遭到汰除後，短暫於2023年6月至2024年擔任保全，每月薪資約3.9萬餘元。而其失業後，張文的母親自去年初起，於1月、4月、7月與10月匯給張文3萬元補助，除母親外並未有其他匯入金流。

而張文自今年1月起租下中正區的雅房，每月要價1.7萬餘元，其郵局帳戶中，2年多來總計有14筆不定期、不定額的現金存款，金額從數千元至1萬元不等，均未超過2萬元，研判張文有到處打零工賺取生活費，從今年起，更是每月穩定支出1.7萬餘元的房租費用，其於均是網路消費的小額開支，疑似做為購買犯案工具的支付方式。警方也查出，其11月初帳戶僅剩5千餘元，其犯案前一天更僅剩39元。

而從警方公布的監視器畫面中，張文17日下午3時許自租屋處將一整箱的自製汽油彈搬出，其身著的黑色上衣與黑色短褲，於其19日犯案的穿著明顯為同一套；而其所有的機車，為其名下所有，廠牌則為三陽、2016年出廠，至今約9年車，尚無法確認當初為誰購入。

