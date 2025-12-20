犯案前！ 張文「縱火」燒毀鍋物店、重機 都在巷弄隱蔽角落

位在長安東路的一間火鍋店，被燒得面目全非。（圖／東森新聞）





張文在隨機攻擊前連續在多處縱火，其中位在長安東路的一間火鍋店被燒得面目全非，老闆看著店內生財工具全毀，欲哭無淚。另外一個縱火處則在林森北路巷弄的停車場，有一台重機被波及，21歲車主心痛表示，好不容易存了50萬、剛買半年的車就這樣毀了。而2個縱火處除了距離很近，共通點是都位在小巷弄內比較隱蔽的角落。

張文手上疑似拿汽油彈，擺到汽機車之間縱火，火光一冒出就跳上機車騎車離開，火勢也迅速蔓延越燒越旺，汽機車陷入火海，湧出濃煙，地點就在長安東路上一間溫體牛鍋物餐廳的後門。

受害鍋物店老闆黃先生：「靜電機什麼都毀掉了，基本上東西都不能用了，不知道從哪裡做起，整家店就這樣，在這邊10年了，就這樣不見了。」

老闆進到店內，看著心血變成廢墟，包括廚具、電器都被燒到焦黑，生財器具全都沒了，地上滿是碎玻璃，不知道從何處理，粗估損失至少400萬元。至於店外員工剛買半個月的機車，面目全非只剩骨架，5樓住戶的休旅車整輛車被燒到變形，內部更是全毀。

當時張文選擇在巷弄內火鍋店後方的遮蔽處縱火，而不是隔壁相較之下前後都是開放空間的停車場。另一個縱火處就在路程不用5分鐘的距離，張文一樣是選擇在巷弄裡面相對來說比較隱蔽的角落縱火。

一處在長安東路火鍋店，一處在林森北路停車場，都是只夠一車通行的小巷弄內，周邊監視器很多，但兩邊距離很近，張文疑似是要製造混亂。而將哈雷停在林森北路巷弄停車場的車主，也又氣又無奈。

受害重機車主王先生：「燒得最嚴重的是，它裡面的油管線和線組，還有椅墊的部分。」

重機後半部被嚴重燒毀，外觀車內零件壞光光，21歲車主心好痛，這是他好不容易存了50萬，買了2013年的二手哈雷883N圓夢，車也已經絕版，現在卻成了廢鐵。

受害重機車主王先生：「有認識的說（維修）至少4、50萬跑不掉，（會想要就是跟張文家屬們求償），對啊，看金額談多少這樣子。」

張文在多處縱火，多名受害者欲哭無淚，痛訴這損失到底該誰來賠。

