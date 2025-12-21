犯案前2天！ 張文網搜「若鄭捷知道有人願意傾聽」

警方分析，張文在犯案前一個月就開始密集搜尋「汽油」關鍵字。（圖／東森新聞）





張文的犯罪動機究竟是甚麼？警方分析，張文在犯案前一個月就開始密集搜尋「汽油」關鍵字，還曾經查詢「台灣人欠鄭捷一個公道」，還在入住商旅當天，也就是犯案前兩天，搜索「如果鄭捷知道有人願意傾聽」的文章。是刻意留下紀錄嗎？警方還要調查。

為了找凶手張文的犯案動機，警方從他的隨身物品找蛛絲馬跡，發現他不只是案發之前，就計畫好要怎麼逃跑，還靠著網路資料做足功課。

警方從張文的搜尋紀錄追出，張文上個月20日還有在GOOGLE地圖，搜尋「林森北路、長安東路」，也就是這次犯案的地點，捷運中山站周邊，再三確認犯案路線。

26日查了汽油炸彈，12月2日搜尋如何製造凝固汽油，7日查詢「台灣人欠鄭捷一個公道」，14日查了瓦斯鋼瓶以及防身用品，17日又再次搜尋「如果鄭捷知道有人願意傾聽」的長文，多次反覆閱讀。

資安專家：「只要電腦跟平板等等被破解之後，其實就可以直接看到他的搜尋瀏覽，即便他用無痕記錄去做搜尋，其實都一樣是調得到資料的，以雲端來講，如果說警方真的要調查的話，甚至幾個月前半年前1年前，硬要調查都查得出來，通常來講會保存1－3個月都沒問題。」

犯案動機有沒有藏在瀏覽紀錄裡，雲端會留下紀錄。

資安專家：「一般來說現在很多人，不管是資料，或者是說一般word、excel檔，多半會用雲端是因為好修改，甚至如果其他人要一起做這份工作，或是報告其實是相對方便的。」

張文作案計劃縝密，但如今這些事前做足的功課，都成了警方可以一一破解的線索。

