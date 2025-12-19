犯案動線一次看！張文隨機殺人前「折返租屋處」縱火 畫面曝光

張文昨下午4時許犯案前在租屋處外縱火。（翻攝畫面）

台北車站、中山站昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲凶手張文狂丟煙霧彈又持長刀隨機砍人，總計造成4死9傷。警方調查發現，早在案發前張文就在多處地點縱火，包含自己租屋處，疑似就為了讓警方疲於奔命，直至傍晚他才進行隨機犯案。

早有預謀？ 犯案前入住旅館

張文今年27歲，因妨礙兵役遭桃園地檢署通緝，今年1月在北市中正區租屋，近日則入住誠品南西店附近的某旅館。案發後，警方在旅館內發現大量汽油彈、面罩、刀械等，研判他早有預謀。

張文租屋處縱火畫面曝光。（翻攝畫面）

張文為何先跑去縱火？

不僅如此，昨下午3時許，張文先前往林森北路、長安東路等處朝汽機車縱火，隨後下午4時許返回中正區租屋處縱火，只見他手提汽油朝外面雜物點火，隨後離去。

後續張文拖著滿載汽油彈、煙霧彈行李箱，來到台北車站M7出口亂丟煙霧彈，犯案後他徒步走到中山站，同樣手法再次上演，同時他還拿出長刀朝路人隨機攻擊，並進入誠品南西站犯案，最後從6樓墜樓身亡。

