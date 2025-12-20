犯案完整時序公布！張文「殺人計畫」曝光 犯案前多次場勘、5度變裝行兇

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈一帶昨（19）日爆發恐怖攻擊，兇嫌張文丟煙霧彈、隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件共釀成4死11傷，引發全台民眾關注。事件發生後，專案小組在張文的平板及電腦雲端中發現犯案計畫，此外，也透過監視器畫面確認他曾在犯案前多次到車站、誠品南西店等地點勘查，並在行兇期間陸續變裝了5次。

專案小組在張文的平板及電腦雲端中發現犯案計畫。（圖／網友＠asd891031授權提供、翻攝畫面）

北市警分局刑大大隊長盧俊宏今受訪時證實，在張文的雲端中發現本次犯案的計畫書，內容中的地點和此次事件發生地北車、誠品南西店等處相符，且登入帳號、權限擁有人、編輯者全都只有張文一人，初步判定是預謀犯案，並且沒有共犯。

廣告 廣告

根據警政署公布的完整犯案時序，張文昨日最初在中山區3處縱火，之後回到租屋處變裝後放火燒屋，接著前往北車M8丟煙霧彈並持刀攻擊民眾，再到大同區旅館進行變裝，隨後來到中山商圈繼續恐怖攻擊，期間數次變裝，前後共變裝了5次。此外，監視器畫面顯示，張文曾在犯案前多次場勘，還假借拍聖誕燈的名義向誠品南西店詢問能否上頂樓。

張文完整犯案時序表：

15:40-15:54

林森北路、長安東路等3地縱火，多台小客車、重機毀損

16:53

於中正區公園路租屋處縱火

16:59

從北捷M8出口進入捷運台北車站

17:23

在M8至M7途中丟擲煙霧彈並持刀砍人，余姓男子身亡

17:55-18:31

前往大同區千慧旅館並短暫停留重整裝備

18:37

在誠品南西店前丟擲煙霧彈並持刀砍人，蕭姓男子身亡

18:40

進入店內後持刀砍人，王姓男子身亡

18:50

從誠品5樓墜樓身亡

更多FTNN新聞網報導

白衣騎士遭張文捅1刀鮮血直流 受害人姊姊崩潰大喊：他殺了我弟弟！

張文第二波恐攻「第一個砍向他」！騎士頸部噴血暈染白衣努力逃走 倒地畫面曝光

北車中山恐怖攻擊！張文隨機砍人後掉落「神秘筆記本」 警方緊急解鎖手機調查

