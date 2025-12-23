犯案後不求生存？醫推測張文「自戀式復仇」：一人對抗全世界

捷運北車站、中山站商圈日前發生隨機殺人案。圖為警方在誠品南西店前的案發現場路口警戒。（劉宗龍攝）

27歲男張文日前在捷運台北車站、中山站隨機殺人後墜樓，包含他本人在內，共造成4人死亡。警方發現他生前頻繁搜尋民國103年犯下北捷殺人案的「鄭捷」資訊，甚至出現「社會欠鄭捷」字眼。精神科醫師指出，當一個人走到「與世界對抗」的心理終點，會自然選擇社會最能感知、最具象徵性的場域，即使沒刻意模仿，行為也會長得很像。從張文與家人斷聯、燒掉租屋處與筆電、長期極端節儉、專注於單一計畫、犯案後不求生存的行為來看，高度符合「自戀式復仇」，這是一個人對抗整個世界，而不是衝動失控。

精神科醫師楊聰財指出，日前的隨機殺人案，令不少人回想起103年的鄭捷案。有人推論，張文可能是服志願役時出問題，犯案前走入恨世、厭世的死胡同，只是他比鄭捷更決絕。「模仿鄭捷」的推論部分合理，但需高度保留。現有資訊來看，存在「形式上的相似性」，但不足以直接斷定為「模仿」。

楊聰財說，張文、鄭捷的相似處包括案發地點在大眾運輸／公共商圈，是隨機攻擊陌生人，且犯案後走向自毀，帶有「讓社會看見我」的象徵意味。然而，要注意「相似不等於模仿」，一個人走到「與世界對抗」的心理終點，會自然選擇社會最能感知、最具象徵性的場域。即使沒有刻意模仿某個人，行為也會長得很像，說「像鄭捷」合理，但說「一定是模仿鄭捷」，則證據不足。

「自戀式復仇」的判斷，比「模仿」更站得住腳。楊聰財說，自戀式復仇具備幾個核心特徵，包括自尊核心被徹底擊碎，這不是一般挫折，而是「我作為一個人，完全被否定」。其次，是世界被重新解讀為敵對，不再是「我失敗了」，而是「這個世界對不起我」。另外，行為目標不是解決問題，而是「象徵性報復」，要讓世界付出代價，哪怕代價包括自己。

從張文與家人斷聯、燒掉租屋處與筆電（抹除過去、自我清算）、長期極端節儉、專注於單一計畫、犯案後不求生存的行為來看，楊聰財認為高度符合「自戀式復仇」。這是一個人對抗整個世界，而不是衝動失控。

張文曾在服志願役時出問題，楊聰財分析，志願役代表的是「認同、角色、未來路徑」，而因酒駕遭汰除，等於被制度性否定。對某些人而言，這不只是「犯錯被退訓」，而是：「我連成為一個合格男性／士兵／社會成員都失敗了」。若本來就自尊脆弱、內在羞恥感強、無法承受公開失敗，那麼「被汰除」就可能造成深層自戀式傷害，成為引爆點。

楊聰財說，這起事件真正值得社會深思的，不是張文是不是學誰，而是為什麼一個人可以在長期斷裂、羞恥、自我否定中，完全失去「向外求助」的能力，最終只剩下「以毀滅證明自己存在」這條路。

