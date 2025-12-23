"犯案資金哪裡來"? 張文父母每月給三到六萬元 加密筆電需"暴力"解

社會中心／綜合報導

北捷隨機殺人案，警方公布最新畫面！案發前一天，張文前往誠品南西店場勘，甚至問店員能不能到頂樓，謊稱要拍攝對面的耶誕樹，外界更好奇，張文購買殺人工具的錢，從哪來？原來他的父母，陸續匯了82萬給他，而刑事局也發現，張文的筆電有一組加密硬碟，必須用軟體跑"10的48次方"次，才能"暴力"解碼。

12/18晚上六點多，張文犯案前一天，前往中山誠品南西店場勘，他左晃右晃，查看通往頂樓的樓梯在哪，接著他再去詢問櫃檯人員，能不能到頂樓拍攝對面的聖誕樹，不過當然被拒絕，他才摸摸鼻子離開，顯示張文經過縝密規劃，明顯就是預謀犯案，先做場勘。最新公布的監視器畫面中，還有張文犯案前，前往超商，還有電商平台智取店，領取包裹的畫面，這些包裹不外乎都是他犯案用的工具，13把刀共計14000多元，通通都在網路上買的。除此之外，他還自製俗稱"燒夷彈"的凝固汽油彈，一旦燃燒，會附著在人體上持續燒，不過，所幸沒有成功。

「犯案資金哪裡來」？ 張文父母每月給三到六萬元

張文金流曝光，被後竟是她資助。（圖／民視新聞）

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「其中三把長刀，分別在去年的四月.七月，跟今年的一月，分別以新臺幣2300到2700的價格購入，另外有10把短刀用新臺幣600多塊，在去年的四月分三次購入。」據了解，張文有郵局、元大、台銀及中國信託，等四個帳戶。其中，最常使用的就是郵局，張文的媽媽怕他沒錢花用，每個月都會給3到6萬元。張媽媽更在2023年3月單筆匯入45萬元，去年底又陸續匯出4筆共10萬元。兩年來，就提供高達82萬元的資助。一直到犯案前，張文的戶頭，只剩39元，可見除了維持必要開銷外，其他部分，全成了恐攻計畫的資金，甚至傳出，張文有部分資金在加密貨幣，警方還在釐清。

張文金流曝光，被後竟是她資助。（圖／翻攝畫面）

台北刑事警察大隊大隊長盧俊宏：「有一個比較活躍的，就是一個中華郵政的帳戶，然後發現他從112年的年底，到今年的10月，有家屬匯入大概新臺幣37萬元，做為他的支柱，另外在犯案前夕，他的帳戶餘額剩下新臺幣39元。」警方發現張文的筆電有一份加密硬碟，無奈送回原廠也無法解密，刑事局最後決定採取"暴力破解"方式，需要藉由軟體，跑完10的48次方組密碼，才能順利讀取檔案。究竟張文犯案動機為何，還有待警方抽絲剝繭。

