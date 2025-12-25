犯罪動機重要拼圖！唯獨張文未燒毀「高規格電競筆電」待破解揭真相

社會中心／陳弘逸報導

專案小組為追查張文犯罪真相，試圖從查扣筆電等個人用品中，挖掘犯罪計畫。（圖／翻攝畫面）

27歲的北捷隨機殺人犯張文造成3死11傷的慘劇，犯後墜樓終結生命，犯罪動機成謎；專案小組為追查真相，試圖從查扣筆電等個人用品中，挖掘犯罪計畫，雖查出購買刀具的時間，卻未在已知犯罪計畫中提及使用方法，因此，研判在尚未破解的高規格電競筆電中，可能存有重要證據。

27歲的北捷隨機殺人犯張文造成3死11傷的慘劇，犯後墜樓終結生命，犯罪動機待釐清。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，警方從張文從他喜好的遊戲中研判，筆電所需的效能要求並不高，因此為何要購置高規格筆電，還在犯案過程中，特地縱火毀損，動機不尋常。

廣告 廣告

現有查扣的2台平板電腦，一台已損壞，另一台平板電腦警方已破解，並從中找出購物明細、雲端儲存犯罪計畫等，能大致拼湊出張文犯案前的準備工作與計畫。

唯獨張文購置的這款高規格筆電，雖外觀、螢幕、主機板已燒毀，但儲存核心資料的SSD固態硬碟仍完好，仍待破解。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

耶誕夜母女雙載自撞！媽媽「傷到臉」OHCA倒地送醫…順利從鬼門前拉回

不爽被督導長訓話…步槍兵軍械室暴走！對上級「連環搥胸」付慘痛代價

役男休假凍未條！拿iPhone趴窗偷錄「5部表姊洗澡片」讓他付出慘痛代價

通靈男「騙財騙色」害人妻染性病、離婚！她痛揭傷疤…上法院討回公道

