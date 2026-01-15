犯罪動機 學者：追求社會關注

台北地檢署15日舉行「1219專案」張文隨機殺人案偵結記者會。圖為台北地檢署主任檢察官曾揚嶺。（陳志賢攝）

北檢調查張文隨機殺人案，張文同學證稱，張有講要殺人，曾提及「想在死之前幹一票大的」，且他自保全公司離職後，與家人斷聯4年。檢方根據黃富源、許華孚、許福生等3位犯罪專家學者鑑定，認定張文並非行動型暴力及政治型恐怖攻擊，犯罪動機不是反社會人格的衝動型犯罪，而是結合高度計畫性，引發社會關注及造成社會震撼的「單獨犯罪表達式暴力行為」。

檢警調查，張自民國109年起資金來源僅來自母親及其薪資，共198萬6961元，張於112年8月28日全數提領，迄114年12月19日案發前，可動用資金共96萬7438元。張自112年8月29日至114年12月19日共計844天的失業期間，個人生活支出平均每日約花445.9元，未見有其他組織、共犯挹注資金。檢警調閱3000個監視器影像、車辨紀錄、YouBike及悠遊卡使用紀錄，均為張文單獨1人，顯示是孤狼式犯案。

檢警曾訊問張文的國中、高職、大學同學，軍中同袍、保全同事，均證稱張未受霸凌，發現張個性內向、木訥、壓抑，社交人際關係相當貧乏，另訊問張文的父母及哥哥，發現他與家人關係疏離，自保全公司離職4年，幾乎與家人斷聯。

檢警認定張長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立狀態。他因各階段的職場環境明顯適應不良，心理負荷大，出現防衛退縮及逃避行為，離職失業後，更加疏離於家庭、同儕與社會，加深其反社會情節。

學者鑑定張的犯罪動機，認為他長期縝密地事前準備及犯罪規畫，顯示張並非典型反社會人格所呈現的衝動性特質，他選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐，是為了追求象徵性發聲、引發社會關注及社會震撼為目的之表達式單獨犯罪暴力行為。