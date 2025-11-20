犯罪嫌疑人揚言雙北校園放炸彈 國教署請求警局協處

國教署今（20日）接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有犯罪嫌疑人揚言在臺北市、新北市等國小、國中、高中校園內放置炸彈。各學校接獲通知後立即要求加強校園安全維護巡查，留意是否有可疑不明人士。國教署表示，已通知學校請求轄區警察單位即時協處並進行校安通報。國教署同(20)日函請臺北市教育局及新北市教育局持續加強校園安全防護工作，增加巡查校園頻率、時段及動線、留意可疑人士等措施，維護校園安全。

為了維護師生校園安全，國教署將持續督導相關地方政府及學校與警政單位保持校安聯繫合作機制，並依國教署「強化校園安全防護機制實施計畫」落實校園安全各項工作，共同維護校園整體安全，也請學校運用各種多元管道方式，加強向師生及家長宣導相關安全防護意識，提升學生自我防護知能。