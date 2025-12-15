犯罪學學會頒發終身成就獎 感謝許春金、黃富源貢獻

記者吳典叡／臺北報導

中華民國犯罪學學會日前舉行終身成就獎頒獎典禮，隆重表揚在我國犯罪防治領域貢獻卓著的許春金、黃富源兩位學界泰斗；法務部除肯定犯罪學學會長期推動國內犯罪學術研究及犯罪防治工作，已成為國內最具代表性的犯罪學術專業團體之外，同時也向兩位獲獎教授致敬，感謝他們對我國犯罪學術與政策貢獻卓著，足為後進典範。

中華民國犯罪學學會於12月12日在臺北天成飯店舉行終身成就獎頒獎典禮暨理監事會議，此次活動由中華民國犯罪矯正協會共同協辦。典禮中表揚許春金、黃富源兩位教授，並邀請中央警察大學前校長蔡德輝榮譽理事長擔任頒獎人，包括法務部政務次長黃世杰、中央警察大學校長黃明昭、矯正署長林憲銘、警政署副署長廖訓誠及移民署主任秘書林澤謙等首長皆蒞臨盛會。

犯罪學學會指出，許春金是美國紐約州立大學刑事司法博士，長年提倡「犯罪理論研究」，主張應努力充實犯罪學的實證資料，使我們對犯罪有更清晰的圖像。代表作《犯罪學》被視為學界權威教材，是所有治安實務者的必讀經典；《人本犯罪學》推動司法由懲罰轉向修復與對話，是我國強調被害人權益、推動刑事司法體制改革與修復式正義的重要思想來源。

同時，許春金是國內首位引進國外犯罪被害調查的研究先驅，並將每5年的犯罪普查制度化、常態化，讓臺灣的犯罪統計得以與國際接軌，建立我國犯罪學研究的國際標準；引介「情境犯罪預防」理念，強調結合社區與企業力量共同維護治安。同時，長期擔任法務部顧問，協助政府制定犯罪防治政策，貢獻卓著。

犯罪學學會表示，黃富源現任銘傳大學講座教授，兼任人文社會科學暨教育學院院長。也是國內少數兼具深厚學術造詣與中央部會首長歷練的犯罪學家，擁有美國休士頓州立大學刑事司法博士學位，也是全美刑事司法學會博士論文獎第1名得主之一。在實務貢獻上，黃富源歷任考試院考試委員與行政院人事行政總處人事長，任內致力推動公務人力法制改革，並積極消除公務體系的性別刻板印象，推動友善職場與性別平權政策。

同時，黃富源在擔任政務職期間，因卓越的跨領域貢獻，曾獲頒包括「一等功績獎章」、「一等內政專業獎章」、「國防部陸海空軍甲種二等獎章」、「一等交通專業獎章」等，共計「7枚」國家級專業獎章，這在學界與政界都極為罕見。學術專長著作涵蓋《談判與危機處理》、《警察與女性被害人》及《犯罪學概論》等書，並長期擔任現代婦女基金會董事，致力於婦幼安全與危機處理，真正做到了將犯罪學專業應用於國家治理與社會關懷。早期曾提出「明恥整合理論」，為國內犯罪學研究的重要基礎。黃教授橫跨學術與國家治理，對犯罪防治、國家治安與文官體制貢獻深遠。

中華民國犯罪學學會理事長李修安於會中表示，該學會以「發展犯罪學理論、改進犯罪防治制度、提升實務品質、促進社會安定」為核心目標，致力整合跨領域犯罪防治相關資源，提升犯罪學於國內的專業地位。目前該學會與國立臺北大學犯罪學研究所合作出版《犯罪學期刊》，並與中央警察大學、銘傳大學、國立中正大學等相關系所共同舉辦多項犯罪學學術研討會，並定期邀請檢調、警政、矯正、移民等機關共同參與，深入探討國內犯罪問題與防治策略，提供海內外重要的理論與實務參考。

中華民國犯罪學學會榮譽理事長蔡德輝（右2）及現任理事長李修安（左2）頒發終身成就獎給許春金教授（右1）、黃富源教授（左1）。（犯罪學學會提供）