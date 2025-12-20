犯罪專家：張文比鄭捷更成熟 「無差別攻擊模式」恐生根台灣

台北市19日發生北捷隨機攻擊事件，27歲男子張文投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，隨後又到中山商圈犯案，最後逃到百貨6樓墜樓身亡，造成4死11傷。中正大學犯罪防治系副教授戴伸峰認為此案的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，強調「這是最危險的！」

27歲張文19日傍晚接連闖進北捷台北車站、中山站商圈丟擲煙霧彈並持長刀隨機攻擊路人，最後墜樓送醫不治。（圖／翻攝畫面）

犯罪心理學專家戴伸峰20日在粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，「不平靜的一夜。各位朋友，這個夜過完了，再怎麼不平靜，都會迎來日出，地球持續轉動。」他提到有很多人找了他2026年的犯罪預測，「關於『無連結型邪惡動機犯罪』以及『無差別攻擊犯罪』，這些預測的確準確呼應了本次的連續攻擊事件，我心中真的矛盾又震撼。」

廣告 廣告

戴伸峰分析，張男的連續攻擊方式比起鄭捷、中捷案嫌犯更加成熟。他指出從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線，嫌犯都做得一氣呵成，「這樣的執行度代表了連續攻擊方式比起前兩案（鄭捷、中捷）更加成熟。」這顯示「犯罪執行成熟度上升」。

關於「犯罪類型確定生根台灣」，戴伸峰說明，先前鄭捷是模仿秋葉原案、中捷案嫌犯是模仿鄭捷，「到本案件，目前幾乎可以確認，這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

戴伸峰第一時間在粉專表示，在影像逐步流出，及嫌疑人身分初步確認後，他認為張男「自我顯示欲」的犯罪動機可能性逐步上升。張男在「演出性」方面，準備比鄭捷周全，「煙霧彈：為遠距攻擊效果，意圖造成恐慌。奇裝異服：全套戰鬥服裝隱含其對於『戰鬥身份』演示的慾望。馬路正中表演：在南京西路路正中的煙霧彈投擲，表演傾向明顯。正門口墜樓：具有造成更大恐慌的演出動機」。

專家認為張文的攻擊模式有計畫且更成熟，圖為警方檢視張文在犯案現場留下的物品。（圖／中天新聞）

他進一步指出，這次攻擊看似大費周章，但是在實際生活中已然邊緣化，無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取眼球低成本製作，「因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。」這使得「犯罪成為自我顯示的低成本製作」。

針對是否會有「模仿犯」，戴伸峰以犯罪學理分析，「以犯罪的模仿效應來說，兩週內會產生漣漪現象，的確可能觸發」，不過此案犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現。他也提到張姓嫌疑人已身亡，犯罪動機石沈大海，類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生，某種程度減少致敬型模仿的出現，這是「動機未明的另類保護」。

戴伸峰提醒大眾能做三件事，首先是「適度接收資訊」，不用過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但要避免不停溫習、腦補，了解事件資訊讓民眾能重新拿回「可控感」。再來是「不害怕討論與分享」，民眾可以討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

最後是「逐步信任社會」，他指出，犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」，「期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。」

延伸閱讀

遊台遇北捷隨機砍人 日旅客憶「突發生騷動意識不對勁急逃」

見張文隨機殺人痛心！「長髮哥」健身房忍淚：悲傷到不行

2男同天手術後痛半年...竟因體內留「鑽頭」陸醫扯：影響不大