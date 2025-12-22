犯罪心理學示警：重大案件後13天，是「模仿犯」高風險期





27歲的兇嫌張文，犯下包含自己在內4死11傷的隨機殺人恐怖攻擊，最後他於逮捕過程中畏罪跳樓身亡，儘管死無對證犯案動機，警方仍從他的犯罪計畫書中，發現高度參考2014年鄭捷犯案諸多細節，初步研判就是「模仿犯（copy cat）」，許多民眾為此宛如驚弓之鳥，憂心模仿犯再現。

命案發生後出現模仿訊息

張文於台北車站捷運站和中山捷運站附近百貨，犯下隨機殺人案，相隔短短4天出現20則模仿訊息，內政部長劉世芳表示：「到目前為止我們認為所謂的國外境外，比較沒有相關，大概已累計20則相關的訊息，如果是在台灣可以找得到人，陸陸續續已移送到地檢署偵辦」。引發社會高度關注模仿犯效應。高等檢察署為此成立「防範恐怖攻擊應變小組」嚴正應對。



據《東森新聞》報導觀察中山商圈的民眾，在案發隔日警覺度變很高，不只低頭頻率變低，也不太會雙耳掛耳機，有點聲音都會東張西望。

「模仿犯高風險期」需提高警覺

《東森新聞》對此除了整理出現相關的風險訊息內容，也提醒大家跨年將近，在農曆年前大型活動預計有137場，為防悲劇重演，警政署啟動加強捷運、高鐵、台鐵及人潮密集場所巡守，包括員警和民力在內增加活動維安人數，跨年晚會與演唱會，均列重點防護對象。

台北市政府也為此提高跨年維安規格，捷運市府站周邊將實施高強度演練，部署特勤、警犬與防暴能量。大巨蛋、小巨蛋、北流等大型場館，視風險評估加裝安檢門與金屬探測設備，並規畫突發事件即時警政簡訊通知。

犯罪心理學示警：重大案件後13天為「模仿犯」高風險期，民眾需提高警覺。圖片來源：YouTube@東森新聞 CH51

此外，許多專家除了提醒做好應變方式，包括遇襲時逃生應變知識、了解車廂求救防禦設施等，以犯罪心理學來看，通常這類案件發生後，在大家推播訊息廣傳下，很容易導致模仿犯罪，過去有研究顯示「重大案件後13天內，是模仿犯高風險期」。意即從張文於12月19日行兇犯案後，將近兩週的時間，大家要特別提高警覺，並且不要把犯案者塑造成英雄，也很重要。

警政署刑事警察局也表示，已啟動全國聯防專案，針對網路上散布恐嚇、揚言隨機攻擊的言論，一律依法追究，呼籲民眾面對可疑貼文或留言，切勿轉傳或附和，也不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應。



