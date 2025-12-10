犯罪所得逾1億元！14業者非法貯存1600噸廢棄物 遭起訴

明○公司非法貯存廢棄物。（環境部提供）

環檢警專案小組調查發現，某廢棄物清除處理公會陳姓理事長竟收取每公斤最高2.25元的仲介費，引薦新北市轄內清除業者將原本要送入焚化爐的廢塑膠等廢棄物，交付其他業者進行非法處理，而收受業者將廢棄物輸出國外受阻，改承租廠房非法貯存，基隆地方檢察署偵結起訴14家業者，估算非法貯存、清除及處理廢棄物達1600公噸，需追繳犯罪所得逾1億元。

環境部表示，環檢警專案小組發現，廢塑膠再利用機構明○公司自民國112年4月起，透過宏○公司仲介11家清除機構向工廠收受廢塑膠混合物等事業廢棄物，並收取每公斤8至10元不等的處理費後，再進行非法破碎及壓縮打包處理，試圖以塑膠片名義輸出國外，後因境外輸出遭攔查而受阻，開始承租廠房非法貯存持續對外收受的廢棄物，以賺取高額廢棄物處理費。

環境部指出，宏○公司實際負責人是廢棄物清除處理公會理事長，竟仲介新北市轄內清除業者將原本應送往焚化爐處理的廢棄物，轉以低價交付明○公司，並且收取每公斤0.5至2.25元不等的仲介費。

環境部表示，非法清除、貯存及處理廢棄物的上下游不肖業者，基隆地檢署已依涉犯《廢棄物清理法》第46條行政刑罰偵結起訴，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，呼籲業者勿心存僥倖。

