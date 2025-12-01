犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期
舊金山的感恩節假日周末整體平穩、安全有序，不僅聯合廣場（Union Square）吸引大量家庭與遊客回流，市中心多區也出現明顯人潮。市長羅偉（Daniel Lurie）強調，這個安全且熱鬧的假期，是市府、警方、交通單位、零售業者與社區共同合作的成果。
今年的感恩節周末，聯合廣場首次在三年內出現接近疫情前水準的人流。據市府觀察，多個商圈在黑色星期五（Black Friday）與周末期間人潮密集，不少店家甚至出現排隊進場的景象。
市府將此視為治安改善後的關鍵轉折點。統計顯示，聯合廣場區域較去年同期犯罪下降40%，汽車破窗達到22年新低。羅偉表示，這並非偶然，而是多個部門持續努力的結果，包括設置飯店區治安巡邏隊（Hospitality Zone Task Force）、強化步行巡邏、提高警力可見度，以及假日期間將警員部署加倍等措施。
警方在假期期間於市中心主要街區、零售熱點與公共交通轉運點加強巡邏，並運用ALPR車牌辨識、無人機及夜間專案行動，加速破案與預防犯罪。
地檢處也指出，過去一年在處理零售犯罪方面與警方密切合作，確保竊盜與團夥犯罪案件能迅速起訴。
交通系統同樣在這次假期中扮演重要角色。捷運（BART）表示，今年舊金山站點的暴力犯罪下降57%，財產犯罪下降63%，加上新一代驗票閘門及清潔強化，使搭乘率在假日期間較去年明顯提升。許多家庭選擇把車留在家裡，搭BART來市中心購物與看燈飾。
商家與市府合作恢復的節慶活動也吸引不少市民。從Macy’s聖誕樹、聯合廣場溜冰場、SPCA聖誕櫥窗，到Winter Walk步行市集，都讓市中心在假期期間呈現多年未見的節慶氣氛。
羅偉表示，雖然城市仍有改善空間，但這個假期展現舊金山正在實質回升。「當你看到家庭、孩子、遊客再次擠滿聯合廣場，你就知道城市的信心正在回來。我們會持續推動跨部門合作，讓舊金山成為全國最安全、最有活力的城市之一」
更多世界日報報導
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的
其他人也在看
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫
知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
中國客變少「衝擊觀光」？日本業者搖頭照樣忙：這群人立刻補上
日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更呼籲中國公民避免前往日本，這半個月來，部分地區開始出現中國團客取消行程、飯店，不過日本旅遊業界整體態度冷靜，部分名店依舊是大排長龍，甚至有不少業者直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」EBC東森新聞 ・ 1 天前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
桃機三航廈北登機廊廳試營運首日服務3航班 旅客讚台灣的驕傲
桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。首日共服務3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖。機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉。旅客大讚這是台灣驕傲Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃
昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛東森新聞影音 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 1 天前
長榮航班遇亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷
長榮航空11月29日台北飛往布里斯本BR315航班，航程期間遇到亂流，旅客餐食四散，甚至飛落在走道，3名空服員輕微受傷，長榮航空表示，旅客及航機均安，航班抵達布里斯本後，立即安排空服員送醫檢查及休養。長榮航空表示，台北飛往布里斯本BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落自由時報 ・ 2 小時前
蒜香藤粉紫花季 桃園石門大圳、頭重溪公園成網美秘境
蒜香藤又名紫鈴藤，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，每到花季便爆發式大量開花。桃園市也有免費的蒜香藤秘境正爆美盛開，中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園、平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側、楊梅區頭重溪公園，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」，因其花期向來自由時報 ・ 18 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 17 小時前
中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？1／中國遊客「缺席」日本賞楓季 店家：台韓客反變多了
日中關係惡化以來，中國頻頻祭出觀光限制手段，12月的中國赴日航班也已經取消了近千架，但以目前結果來看，北京的如意算盤可能打錯了。日媒走訪京都、大阪等旅遊勝地，店家都表示，中國觀光客雖然明顯少了，但台灣、南韓和歐洲的遊客卻增加了不少，因此對生意其實沒什麼影響。鏡新聞 ・ 19 小時前
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 1 天前
桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運
桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。中時新聞網 ・ 1 天前