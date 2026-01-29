犯罪當資歷？吳靜怡砲轟民眾黨淪堂口

▲民眾黨淪民眾堂？吳靜怡批柯文哲：犯罪當資歷沒揹案子難當幹部？（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲回歸黨中央，人事佈局也引發社會關注！前民眾黨員吳靜怡日前於臉書發文，批評柯文哲與民眾黨用人邏輯。她直言，民眾黨至今仍甩不開「民眾堂」的稱號，黨內似乎將犯罪紀錄視為資歷，出現「沒揹幾條案子無法當幹部」的荒謬文化。她特別點名新竹市長高虹安，涉嫌偽造文書後仍獲藍白相挺，政治經營逐漸走向「堂口化」，挑戰社會的道德底線。

吳靜怡揭露，曾遭國民黨開除的「罷免達人」徐尚賢，傳出將出任民眾黨部高雄鳳山區副主任，他在去年「雙罷劫」行動中（同時罷免黃捷與許智傑），被檢調查出連署名冊出現死亡17年的長者，本人也承認代簽行為，隨後因涉犯偽造私文書及違反選罷法等罪名，遭高雄地檢署起訴並建請重刑。吳靜怡質疑，黃國昌此時收留徐尚賢，是為了政黨助力，還是某種崩壞文化的「傳承」？

盤點黨內多起爭議，包括現任新住民委員會主委徐春鶯，涉及詐欺及反滲透法遭收押，以及近日黨內頻傳初選內鬨等事件。吳靜怡認為這些汙點已讓民眾黨的政黨水準飽受質疑，更顯得柯文哲接任「國家治理學院」院長一職相當諷刺。她喊話柯文哲與其空談國家治理，不如先將自家後院打掃乾淨，好好整頓黨內人事素質，否則難以向選民交代。

