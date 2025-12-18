犯罪紀錄節目《死亡假期》 揭殘酷真相與人性

記者王丹荷／綜合報導

原本是最放鬆的時刻，卻可能成為人生最後一站。TLC旅遊生活頻道推出全新真實犯罪紀錄節目《死亡假期》（Fatal Destination），由好萊塢女星 Jessica Biel 擔任執行製作與旁白敘述，鏡頭直擊在陽光海岸、山林秘境背後最駭人的真實命案。節目結合警方調查、媒體追蹤報導與親友現身說法，層層剝開隱藏在犯罪背後的殘酷真相與人性。

全6集內容，每1集節目都將聚焦1宗真實案件。情侶踏上浪漫的佛蒙特之旅，卻命喪露營車；春假旅行失蹤的學生，引發長達10年的追查；豪華遊艇在海上神祕漂流，船上空無一人，船員去了哪裡？從滿心期待的旅程到血腥結局，每一段故事都令人不寒而慄。

其中一集節目，1場墨西哥奢華的海濱度假之旅，竟成了駭人聽聞的犯罪舞台，命案背後隱藏著操控、欺瞞與危險的多重算計。1封突如其來的手寫紙條，加上一連串指向不尋常關係的證據，執法單位循著蛛絲馬跡最終拚湊出震撼真相。

《死亡假期》不只揭露犯罪真相，也探究這些恐怖命案背後令人不安的因素，究竟死者是無意義暴力事件下的受害者？缺少危機意識誤入險境？抑或錯信他人，最終真心換絕情？節目層層抽絲剝繭，揭開人性的脆弱與黑暗。

