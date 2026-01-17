犯罪被害人保護協會雲林分會新春關懷 陪伴被害家庭共度佳節

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會於17日在北港青松餐廳舉辦115年度「馬躍迎禧．馨光綻放」新春關懷活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】歲末寒冬，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會於17日在北港青松餐廳舉辦115年度「馬躍迎禧．馨光綻放」新春關懷活動。許倍豐主任委員特邀51戶馨生家庭，共121位馨生人齊聚圍爐，在象徵奔騰與希望的馬年，以暖心的餐敘與關懷，陪伴馨生家庭邁向生活的下一篇章。並由法務部鄭銘謙部長率領保護司洪信旭司長、臺灣高等檢察署侯千姬主任檢察官、臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、臺灣雲林地方檢察署黃智勇檢察長等長官代表致贈「馨希望禮物」，彰顯柔性司法的溫暖，為馨生家庭送上新春祝福與希望。

春節關懷活動特邀請雲林縣書法協會理事長張順武老師與多位在地書法名師現場揮毫題字，將「馬躍迎禧」的祝福融入春聯，傳遞給每一戶馨生家庭；並在嘉義縣新港鄉文昌國小絲竹團的繞樑之樂中，完成「馨願禮物儀式」，撫慰馨生家庭的願望與遺憾；另由雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會黃冠昌執行長親自頒發獎學金，鼓勵國小到大學不同階段的學子都能如駿馬般不畏艱難、積極求學；除了心靈與學業的陪伴，今年更有在地的醫療資源主動加入為活動增添一份暖意，雲林縣斗六市上祐中醫診所主動聯繫本分會，由許景雯醫師及黃彥凱醫師無償親自為馨生家庭診脈與健康諮詢，關心大家身體的狀況與健康需求，讓這場圍爐不僅有菜香，更洋溢著醫者守護健康的溫情。

今年活動最令人動容的，是一場「愛的接力」，一位因父親遭殺害曾受本分會長期協助的馨生人，在走出陰霾、重拾生命力量後，連結台中名店—阿布潘水產，加碼致贈豐盛年菜回饋現場馨生家庭。這份年菜不僅是美味的佳餚，更是服務對象轉化為助人者、讓愛循環不息的見證。

許主任委員表示，看見過往服務的馨生人能轉化傷痛並回饋社會，是協會前進的最大動力，本分會始終秉持「關心、愛心、溫馨」的核心價值，提供訴訟協助、經濟支持與心理輔導。在象徵團圓的馬年春節，希望透過活動讓被害家庭感受到社會支持，帶著滿滿的祝福與能量迎接新的一年。

