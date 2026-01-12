犯罪被驅逐！柬埔寨移民總局：台灣383人、陸籍逾4千人最多

柬埔寨媒體《柬中時報》今披露，根據該國移民總局報告指出，2025年因違法犯罪活動，遭驅逐的外籍人員共1萬3557人，其中台灣籍383人。

報導指出，根據柬埔寨移民總局報告顯示，2025年該國共驅逐外籍人員1萬3557人，其中最多為中國大陸籍4806人，再依次為越南籍3456人、印尼籍1476人、巴基斯坦籍963人、泰國籍534人、印度籍345人、緬甸籍247人、孟加拉國籍241人、菲律賓籍229人、南韓籍222人、馬來西亞籍191人、日本籍40人。

報告指出，2025年被驅逐出境的外籍人員數量，較2024年同期增加7705人，增幅達56.8%。該國移民總局同時指出，自2014年至2025年11月30日，柬埔寨累計驅逐非法外籍人員4萬7134人，分別來自112個國家和地區。

此外，報告顯示，2025年移民總局共發現並打擊外籍人員違法案件共5011起，涉及外籍人員9857人。其中，非法偷渡案件556起，涉及1315人；非法居留及非法就業案件465起，涉及3176人；逾期停留案件3567起，涉及3567人；刑事犯罪案件419起，涉及嫌疑人1795人。

