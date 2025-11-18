《犯罪都市》初代惡棍隔8年再合作 g.o.d 尹啟相、陳善圭默契依舊

【緯來新聞網】《犯罪都市》初代惡棍尹啟相、陳善圭再聚首，這次在《UDT：我們社區特攻隊》中不耍狠，改當保護家人、鄰里又滑稽的民間高手。尹啟相坦言想趁早再次大展拳腳身手，自謙「還算是可以演動作戲的年紀」，陳善圭再展冷面笑匠演技，自爆靠貼鬍子、畫鬍子撐起硬漢形象，時隔 8 年默契依舊，陳善圭自信表示和尹啟相是「小香腸年糕串」。

尹啟相《UDT：我們社區特攻隊》中飾演崔江。（圖／friDay影音提供）

尹啟相這次飾演特種部隊出身的保險調查員，他在介紹角色時表示：「我本來就有在想，希望能趁還不算太晚之前再挑戰一次動作戲，所以機會來了我便決定出演。這是一個雙面的角色，當他陷入危機時就會展現出與平時不同的真實面目，這點讓我覺得很有魅力。」而既然是為了滿足渴望才選擇的作品，究竟有多少動作場面就很令人好奇，尹啟相透露：「動作戲相當多，尤其在第 2 集裡我有一場特別下了功夫的動作戲，在完成那場戲之後，讓我覺得自己還算是可以演動作戲的年紀。」這番幽默發言立即引發台下一片笑聲。



在劇中擔任社區青年會長並同時經營著五金行與文具店的陳善圭則表示：「這次我想營造比自己原本的善良形象更『硬漢』的氛圍，特地黏上了原本長不出來的鬍子，也畫了一些鬍子，我想描繪的是那種好像真的在一般社區裡會有的人，會讓人覺得『因為有他在，所以我住在這裡很安全』的角色。」並不忘搞笑地說：「我們社區也有自主巡守隊，因為有他們的巡邏我才得以安全行動，為了他們我以後會認真做好垃圾分類。」

李正河（左起）、陳善圭、尹啟相、金芝賢、高圭弼於17日出席開播記者會。（圖／friDay影音提供）

對於大眾最關注的，兩人相隔整整 8 年以不同風格的角色再次合作之默契，尹啟相表示：「這次能展現出更強大的化學反應，我們的默契比以前更好。我平時就常跟善圭哥打鬧開玩笑，那些樣貌也都如實反映在這次的作品裡，因此有時候連我們自己都分不清到底是在玩還是在演戲。」



陳善圭則回應道：「我們就像『小香腸年糕串』（韓國常見的小吃：소떡소떡）一樣，雖然長相不同看似不怎麼搭，但咬上一口就融為一體，是那種路過休息站時吃到會很開心的化學反應。」接著他還笑著補充：「若要說不同之處，8 年前他是老大我是手下，但現在我是青年會長，兩人立場是平等的。」再度引發全場爆笑。韓劇《UDT：我們社區特攻隊》即日起每週一、二晚間與韓同天在friDay影音更新。

