犯罪集團數位化 鎖定供應鏈漏洞行騙 貨物竊盜激增

根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，南加州擁有洛杉磯港與長堤港兩大貨櫃港口，以及密集的卡車運輸幹道、鐵路場站與倉儲網絡，但也因此長期成為貨物竊盜的高風險地區。過去，相關犯罪多為破壞卡車、劫持司機或闖入倉庫等實體手法；然而近五年來，犯罪型態已大幅轉變，貨物竊盜案件暴增。

物流業者指出，貨物竊盜近年快速攀升，主因是犯罪集團高度組織化，並大量運用數位工具，鎖定供應鏈漏洞進行詐騙。這類被稱為「策略型貨物竊盜」的手法，常涉及盜用或複製運輸部與承運商編號、冒充合法仲介、駭入物流公司電郵，甚至收購瀕臨倒閉的小型公司，藉此非法取得高價貨物。

廣告 廣告

IMC Logistics表示，2021年前貨物竊盜僅屬零星事件，但之後犯罪集團開始透過網路與暗網學習企業運作模式，冒名承攬運輸，再將貨物整批或部分盜走。專家指出，刑責偏輕與跨層級執法協調不足，形同創造「低風險、高報酬」的犯罪環境。

美國國土安全部估計，貨物竊盜每年造成約350億美元經濟損失；美國卡車協會則指出，自2021年以來，策略型貨物竊盜暴增逾15倍，單案平均損失超過20萬美元，成本最終轉嫁至消費者。

近期聯邦起訴書揭露，一個被稱為「Singh組織」的犯罪集團，三年多來在內陸帝國與洛杉磯縣冒充合法承運商詐取貨物，並於多地倉庫轉售黑市。警方坦言，人力不足使偵辦困難，相關案件幾乎每日發生。

統計顯示，2021至2024年間，加州通報的貨物竊盜案件暴增283%，其中超過半數發生在倉庫與配送中心。鐵路系統同樣成為目標，竊盜行為甚至伴隨破壞煞車設備與武裝暴力。

儘管洛杉磯港與長堤港內部因高度維安而少見失竊，但貨物一旦離港即成高風險。業界正呼籲國會儘速推動立法，加重刑責並強化跨部門合作，以遏止日益猖獗的有組織貨物竊盜行為。

更多世界日報報導

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身