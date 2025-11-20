犯罪首選高雄？月世界垃圾山惡化 民代酸「事後震怒沒用」籲建吹哨者保護

環保局證實昨晚接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查爲台南垃圾，研判爲燕巢月世界同一犯罪集團所爲。高市府環保局提供



繼美濃大峽谷案後，高雄月世界連日遭台南垃圾偷倒成山，環保局已清理完成並確認為同一集團所為，檢警持續偵辦；高市議員白喬茵（11/20）痛批守護山水不能只靠事後震怒，呼籲強化制度與吹哨者機制；許采蓁則砲轟怠於追蹤車輛與巡查，要求具體改善作為，避免高雄成環境犯罪首選。

高雄美濃大峽谷案燒出環境污染與水保問題，當時市議員邱于軒自爆，民眾陳情轉交後竟接到業者恐嚇電話，嚇得她申請隨扈，且還有另一名同黨女議員也因質詢砂石議題申請隨扈，邱痛批市府洩漏個資，高雄已淪為「高譚市」。

繼美濃大峽谷案後，知名景點月世界也爆出遭棄置大量垃圾成山，環保局獲報後漏夜清理，今已完成清除，並經破袋確認為台南垃圾，研判為同一集團所為，檢警持續偵辦。

對此，高市議員白喬茵表示，無論是大寮非法處置廢棄物案，還是近期田寮垃圾山事件，都凸顯市府無力監管外縣市運來的廢棄物；若缺乏積極處理與嚴格取締，不肖業者不惜遠道而來傾倒廢棄物，破壞高雄生態與土地。

白喬茵痛批，守護山水不能只靠事後震怒，而應長期提供行政單位足夠預算、建立完整廢棄物流向管理制度，以及吹哨者獎勵與保護機制，讓政府、業者與民眾三方協力，才能杜絕惡意傾倒事件重演。

許采蓁表示，高雄接連爆發違法傾倒事件，她嚴厲譴責破壞土地的行徑，並要求市府以最重罰懲處不肖業者。她痛批，從大峽谷盜挖到垃圾山，議會早要求市府追蹤車輛、擴大巡查人力，但因行政怠慢，導致高雄成為環境犯罪首選。許呼籲市府立即提出改善方案，避免事後補救成為全民負擔。

