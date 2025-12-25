犯罪黑盒子！張文電競筆電BitLocker「48數碼加密」 警恐需百年破解

張文筆電BitLocker，48數碼加密，警破解卡關。（圖／TVBS）

台電人員在張文租屋處發現一片焦黑，包含燒毀的電競筆電，然而筆電雖受損，硬碟卻完好無缺。警方查扣這部關鍵證物後，卻面臨巨大挑戰——張文使用了Windows系統內建的BitLocker功能，以48字元數字密碼進行加密。台灣科技大學資安中心主任查士朝表示，以現今運算能力，要暴力破解這樣的加密系統可能需要數百年時間。這部價值7萬至9萬元的高階電競筆電，成為警方調查中最難解的謎團，也可能隱藏了張文籌備長達一年半的犯案計畫細節。

廣告 廣告

張文筆電BitLocker，48數碼加密，警破解卡關。（圖／TVBS）

張文的租屋處被燒得一蹋糊塗，台電人員到場時發現汽油桶放在床上，筆電則放在旁邊。雖然電腦外部嚴重燒毀，但硬碟仍完好無損，被刑事局警方帶回調查。然而，警方在試圖解密時遇到了重大障礙。

台灣科技大學資安中心主任查士朝解釋，張文的硬碟啟用了Windows作業系統內建的BitLocker功能，這使得硬碟內容被完全加密。張文使用的是2023年推出的18吋高階電競筆電，運算效能相當強大，價格在7萬多到9萬多元之間。這種高效能電腦能夠進行深度分析，運算速度也較快。

查士朝進一步說明，張文使用了48字元的數字密碼作為複雜金鑰，即使向原廠求助也無法解決。面對這樣的困境，警方只能採取暴力破解方法，透過專用軟體測試各種數字組合。然而，由於金鑰長度極長，以現今的運算能力，可能需要數百年才能成功破解。他建議，除非量子電腦技術成熟，否則較可行的方式是嘗試從雲端解開張文帳號中存儲的資料。

張文平時幾乎不與人來往，長時間窩在租屋處，警方懷疑他可能還密謀其他行動。能否成功破解這部硬碟，將成為整起案件的重要關鍵。

更多 TVBS 報導

北捷中山砍人／張文半毀筆電成關鍵！BitLocker求助原廠未果 警擬「暴力破解」

北捷中山砍人／檢警重回張文犯案8現場3D重建 謝松善曝原因

北捷中山砍人／張文孤狼個性曝！4.8萬網購煙霧彈 FB不互動LINE僅2友

北捷中山砍人／張文平板遭警全破解 表格詳盡休息、吃飯時間全規劃

