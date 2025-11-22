犯越多判越輕?測試手24案執行刑僅2年11月 減刑近23年被二審打臉
〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自越南的逃逸移工阮男，今年2月加入詐團，擔任「提款卡測試手」，在住處用電腦測試提款卡是否為警示帳戶及是否尚有餘額，再轉交集團成員提領贓款，製造金流斷點，犯下24案，一審共計判宣告刑25年10月，定執行刑卻僅2年11月，檢方上訴，二審認為所減刑度達22年11月，無遏止犯罪之效，且違背國人對法律的期待，撤銷原判決，改判有期徒刑4年。
判決書指出，阮男今年2月間受同為越南籍綽號「蹦」的男子慫恿加入詐團，負責持人頭帳戶的提款卡「測試手」，每日可領4000元，他從2月27日至3月1日間，以不詳方式取得大量不明提款卡，經電腦測試，確定造成24名被害人匯款所匯項119萬元，最後被不明成員提領一空。受害金額從2000元至56萬元不等，每罪刑度為1年至1年5月之間，總宣告刑25年10月。
一審法官考量被告坦承犯行，然其未與被害人達成和解，並斟酌被告於本案參與詐欺集團之時間為僅3日，僅負責測試人頭帳戶提款卡是否可以密碼開啟，復考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度增加而產生加乘效果，非以等比方式增加，因此隨罪數增加而遞減其刑罰之方式，因此判處2年11月徒刑。
檢察官認為，相當於犯一罪，才關1月13天，如此判刑似在鼓勵犯越多罪、判越輕，且被告只要被關18個月，就可報請假釋出獄恢復自由身，因此提出上訴。
二審法官表示，原審量定被告之應執行刑為2年11月，固符合刑法第51條第5款(法定最高刑度為30年)之規定，然計算後平均各罪之執行刑度，僅有期徒刑1個月13餘天，恐有鼓勵多次犯罪之嫌，使國家刑罰權之行使發生不合理之現象。又原審判決所定之應執行刑度僅2年11月，被告在執行有期徒刑18個月或23個月餘後，即可報請假釋出獄恢復自由身，與被告犯行造成24位告訴人極大的痛苦，此判決實無警惕效果，給予被告不當利益，極易造成詐欺犯罪行為人回流犯罪現象。此判決明顯與現行詐欺犯罪相關立法係欲打擊詐欺犯罪、保護被害人之目的相左，因此原判決撤銷，改判有期徒刑4年。
