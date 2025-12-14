「犯醉」浣熊竟有前科！曾2度竊盜全身而退 黑歷史遭起底網友笑翻

美國有隻浣熊竊盜後「醉倒」遭逮捕。圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter

日前美國有隻浣熊在世界各地闖出名號，牠不僅闖入酒舖大鬧，甚至還當場暢飲，最終醉倒在浴室內遭「逮捕」。最新消息指出，牠竟是竊盜的慣犯，曾闖入車輛管理局與空手道館，可謂是前科累累。

回顧11月29日，美國維吉尼亞州（Commonwealth of Virginia）漢諾威縣（Hannover）一家酒鋪店員發現，店內天花板的磁磚破損，有威士忌酒瓶被打碎，地面滿是灑落的酒液，懷疑遭人闖入破壞。然而，後續政府單位到場後竟發現，竊賊為一隻浣熊，且已經「醉倒」在浴室內呼呼大睡。

漢諾威縣動物管理單位事後將浣熊帶回動物收容所，表示浣熊在經歷幾個小時的休息後已經清醒，「除了宿醉和不良生活選擇外，它狀況良好」，隨後便放回野外。

美國維吉尼亞州漢諾威縣一間酒舖於11月29日清晨遭一隻浣熊闖入店內「酗酒」鬧事。圖／翻攝自Hanover County Animal Protection and Shelter

漢諾威縣動物管理單位官員馬丁（Samantha Martin）11日在podcast節目《Hear In Hanover》中透露，這隻曾「犯醉」的浣熊已是累犯，有滿滿黑歷史，上次闖入酒舖已經是浣熊第三次犯罪。

她解釋，浣熊先前曾闖入位於同一個街區的空手道館及車輛管理局辦公室，甚至在車輛管理局中「吃了一些他們的零食」，讓人相當傻眼「他總能找到辦法回去，真是個聰明的小傢伙」。

馬丁也說，把浣熊從熟悉的環境轉移到陌生地「宛如判牠死刑」，因此上次浣熊醉倒在收容所清醒後，工作人員將它放生到離酒舖、空手道館和車管所不遠的地方。

據悉，曾有研究指出，浣熊能夠完美適應城市生活，能夠以人類垃圾為食，甚至出現「早期馴化跡象」，如今再傳出有前科累累的浣熊，也引起全球關注。



