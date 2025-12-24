狀況緊急！淡水「男子遭撞墜1層樓高邊坡」命危

新北市淡水區今天（24日）上午發生嚴重車禍，有輛轎車逆向撞上對向車道的機車騎士，還把人撞落約1層樓高，3公尺深的邊坡，騎士當場失去生命跡象，目前還在搶救中。

車禍現場。（圖／警方提供）

淡水分局指出，事發地點在大庄路上，今天上午9點半接獲報案後旋即派員趕往，經查車禍發生過程是肇事的38歲吳女，當時開車由大庄路往新民街方向時，不明原因逆向撞上對向車道，由46歲林男騎乘的機車，林男當場被撞飛墜落邊坡。

車禍現場。（圖／警方提供）

警消趕來將人救起，但檢傷發現林男已經沒有呼吸心跳，目前還在淡水馬偕醫院搶救，吳女經檢測沒有酒駕，林男的酒測值仍有待抽血檢驗，吳女的肇事原因警方仍在調查。

車禍現場。（圖／警方提供）

