狀況一度緊急！「陽明山美國渡假村」旁火燒車

最新消息，根據警消的救援資訊，今（18日）上午在「陽明山美國渡假村」旁發生火燒車事件，同地點還緊鄰知名pizza專賣店「Antica58」，消防局上午11點27分獲報後立即出動人車趕往，士林分局也派員警在場交管。警方指出，事發地點在光華路30號前，經查車主是現年51歲的蘇姓女子，她表示，開車經過該處時，引擎蓋突然冒煙，見狀趕緊下車逃命，所幸整起火災無人傷亡，也未延燒至旁邊餐廳、飯店，確切起火原因仍在調查。若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

火燒車現場。 （圖／警方提供）

火燒車現場。 （圖／警方提供）

