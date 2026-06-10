狂下雨先別買4種水果！老闆曝：外表看不出來「水傷」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

經營「真青翠鮮果店」多年的老闆阿毛在臉書粉專發布影片，詳細說明雨後四種高風險水果的特殊狀況。

西瓜被列為頭號地雷水果。阿毛表示，瓜類水果在雨後極易出現「水傷」，從外表完全看不出異狀，但切開後會發現果肉內部出現水漬浸染痕跡。雖然此時西瓜尚未完全變質，但必須立即食用，否則很快就會壞掉。

鳳梨則展現驚人的吸水能力。阿毛解釋，鳳梨吸水後內部會迅速變得過度成熟，一旦切開必須當天全部吃完，若多放一兩天就會直接在室溫下發酵變質。

廣告 廣告

木瓜堪稱最怕水的水果品種。只要表皮不慎碰到雨水，立即開始冒出白色霉菌，往往在完全熟透前就已發霉報廢。

哈密瓜的問題最為隱蔽。雨後哈密瓜容易從蒂頭或底部開始潰爛，具有兩天潛伏期特性，購買當天看似正常，兩天後卻突然出現問題。

營養師夏子雯解釋「水傷」成因，指出這是果實因水分變化、外力碰撞或病菌感染，導致果皮果肉出現水浸狀、軟爛或變色現象。大雨過後，土壤疫病菌可能藉雨水傳播造成果實感染，採摘運輸過程的碰撞擠壓同樣會引發水傷。

夏子雯建議，輕微水傷可切除受損部分後食用，但嚴重受損水果可能滋生微生物，強烈不建議食用。判斷標準包括表面傷口伴隨滲液、異味或霉斑，以及過度黑化、軟爛或散發腐臭味等警訊。

阿毛透露市場隱藏好處，雨天水果價格通常較為親民，想撿便宜的消費者可把握機會，但購買後務必快速食用完畢。她建議民眾在大雨後等待兩三天，待果園退水、水果狀況穩定後再行購買會較為保險。

更多品觀點報導

南台灣豪雨來襲！12縣市警戒 大雷雨狂轟屏東、台東

今明雨最大！滯留鋒面來襲 5縣市急發大雷雨警報

